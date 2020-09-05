Beş sezon boyunca TRT 1 ekranlarında milyonların gönlüne taht kuran Diriliş Ertuğrul dizisinde kötü karakterlerden birisi olan ve tarihte Moğol komutan Baycu Noyan'ı canlandıran Barış Bağcı'nın yeni sezondaki adresinin belli olduğu konuşulmaya başlandı. Özellikle dizide konuşma tarzı ve hareketleriyle izleyicilerin sempatisini kazanan ismin yeni sezonda TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak Masumlar Apartmanı adlı dizide oynayacağı çok konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

BARIŞ BAĞCI, MASUMLAR APARTMANI'NDA MI OYNAYACAK?

İddiaya göre, Barış Bağcı'nın yeni sezonda TRT 1 ekranlarında seyircisiyle karşısına çıkacak Masumlar Apartmanı adlı dizide rol alacağı konuşuluyor. Ancak konu hakkında dizinin yapımcı şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.