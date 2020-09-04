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    • 04.09.2020 12:09
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    kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? nedir?

    Duvara Karşı filmiyle hafızalara kazınan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? nedir? Mersin Silifke’de doğan ve gençlik yıllarını Almanya’da geçiren Birol Ünel, 2000'de Fatih Akın’ın yönettiği Temmuz’da filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. Duvara Karşı ile de ününü perçinledi.

    Birol Ünel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Birol Ünel ölüm sebebi nedir?

    Birol Ünel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Birol Ünel ölüm sebebi nedir? Fatih Akın'ın yönetmenliğini yaptığı Duvara Karşı filmiyle hafızalara kazınan Birol Ünel hayatını kaybetti. 59 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun uzun yıllar alkolle mücadele ettiği ve yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

    BİROL ÜNEL KİMDİR?

    1961 Mersin doğumlu olan Birol Ünel 1968 yılında Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğudur. Almanya'nın Bremen kentinde büyüyen Birol Ünel temel eğitiminden sonra parke döşemecisi olarak çıraklık eğitimi aldı.

    Daha sonra Hannover'e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na yazıldı. 1987 yılında Yolcu "Der Passagier" filmiyle sinemaya adım ve 1992 yılında Berlin Tiyatrosunda "Caligula" oyununda yer aldı.

    Birol Ünel 1994 yılında Berlin Rosa Luxemburg Platz'da tekrar "Die Nibelungen – Born Bad" oyununda sahneye çıktı. 2000 yılında Fatih Akın'ın yönettiği "Im Juli" filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı ve özellikle Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmindeki rolü ile büyük beğeni topladı.

    Birol Ünel son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Teoman karakterine hayat vermişti.

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