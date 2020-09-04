Birol Ünel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Birol Ünel ölüm sebebi nedir?

BİROL ÜNEL KİMDİR?

1961 Mersin doğumlu olan Birol Ünel 1968 yılında Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğudur. Almanya'nın Bremen kentinde büyüyen Birol Ünel temel eğitiminden sonra parke döşemecisi olarak çıraklık eğitimi aldı.

Daha sonra Hannover'e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na yazıldı. 1987 yılında Yolcu "Der Passagier" filmiyle sinemaya adım ve 1992 yılında Berlin Tiyatrosunda "Caligula" oyununda yer aldı.