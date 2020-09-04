Murat Dalkılıç boyu kaç? Dalkılıç, Twitter adresinden boyuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Kendisiyle ilgili yapılan haberlerde 1.71 olduğu belirtilen Murat Dalkılıç, haberleri Twitter adresinden gülerek yalanladı: "İyi de benim boyum 1.71 değil ki." Peki, Murat Dalkılıç boyu kaç?

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – Televizyon bölümünde yüksek lisan eğitimi almıştır.

İlk ve orta öğretimini Kuşadası'nda tamamlayan Murat Dalkılıç, 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurmuş ve grubun solistliğini üstlenmiştir. Lise yıllarında profesyonel basketbolcu olan ancak 1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar veren Murat Dalkılıç, barlarda gitar çalarak müzik kariyerine adım atmıştır.