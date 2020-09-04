DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?



Aslen Kayserili olan ancak doğup büyüdüğü şehirden, İstanbul'dan Doya Doya Moda'ya katılan Ayşenur İşlek, 1998 doğumlu. 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Nur İşlek, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.

FULYA AFACAN KİMDİR?

Fulya Afacan, 1975 doğumlu, aslen Rizelidir. Yarışmaya İzmir'den katılıyor. Fulya Afacan, 1.71 boyunda 46 beden 95 kilodur. Fulya Afacan yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Fulya Afacan gemi işi ile ilgileniyor ayırca dekorasyonla da hobi olarak ilgileniyor.