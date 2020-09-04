Büyük beden yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı Doya Doya Moda'da yine heyecan dolu anlar yaşandı. Tüm haftanın puanlamasını da baz alarak bir Cuma gününde daha haftanın en yüksek ve en düşük puanını alan yarışmacılar belli oldu. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da bu hafta kim birinci oldu? Doya Doya Moda'dan elenen ve hayallerine veda eden yarışmacı hangisi oldu?
4 EYLÜL CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Fulya: 12
Nur: 32
Birben: 23
Sabiha: 24
Rabia:37
Özde:32
Rümeysa:25
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 94 puan ile Doya Doya Moda Nur oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Sabiha, Fulya ve Rümeysa girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 61 puan ile Fulya olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?
Aslen Kayserili olan ancak doğup büyüdüğü şehirden, İstanbul'dan Doya Doya Moda'ya katılan Ayşenur İşlek, 1998 doğumlu. 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Nur İşlek, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.
FULYA AFACAN KİMDİR?
Fulya Afacan, 1975 doğumlu, aslen Rizelidir. Yarışmaya İzmir'den katılıyor. Fulya Afacan, 1.71 boyunda 46 beden 95 kilodur. Fulya Afacan yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Fulya Afacan gemi işi ile ilgileniyor ayırca dekorasyonla da hobi olarak ilgileniyor.