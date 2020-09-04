Vizyona girdikten sonra ilk kez televizyonda ATV'de bu akşam yayınlanacak olan Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı filminin konusu ve oyuncuları gündemde merakla sorgulanıyor. 2018 yılında Amerika'da vizyona giren Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı filmi çok sevilmişti. Şimdi yayın akışında görülünce izlememiş olan macera, aksiyon, fantastik film severlerin araştırdığı Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı hakkında merak edilenleri derledik.
YENİLMEZLER SONSUZLUK SAVAŞI KONUSU
Avengers: Sonsuzluk Savaşı, dünyanın gördüğü en büyük tehdite karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır...
YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI OYUNCULAR
Robert Downey Jr. - Tony Stark/Demir Adam• Chris Hemsworth - Thor• Mark Ruffalo - Bruce Banner/Hulk• Chris Evans - Steve Rogers/Kaptan Amerika• Scarlett Johansson - Natasha Romanoff/ Black Widow• Benedict Cumberbatch - Dr. Stephen Strange• Don Cheadle - James "Rhodey" Rhodes/ War Machine• Tom Holland - Peter Parker/Örümcek Adam• Chadwick Boseman - T'Challa/Kara Panter• Paul Bettany - Vision• Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff/ Scarlet Witch• Jeremy Renner - Clint Barton/ Hawkeye• Chris Pratt - Peter Quill/ Star-Lord• Sebastian Stan - Bucky Barnes/ Winter Soldier• Tom Hiddleston - Loki• Idris Elba - Heimdall