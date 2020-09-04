İlk sezonunda yaşanan gelişmelerle milyonları ekranları başına kilitleyen Kuruluş Osman transfer bombalarını ardı ardına patlatıyor. Bozdağ Film bu sezon kadroda yer alacak ünlü isimleri teker teker açıklıyor. Bozdağ Film tarafından yapılan son açıklamaya göre, yeni isimler dizinin kadrosuna katıldı. Usta oyuncu Ahmet Yenilmez ve Emin Gürsoy'un diziye katıldığı haberi izleyiciler tarafından sevinçle karşılandı. İşte Kuruluş Osman'da bu sezon rol alacak ünlü isimler...

DELİ YÜREK'TEN TANIDIĞIMIZ İKİ USTA İSİM KURULUŞ OSMAN'DA

Bozdağ Film'den yapılan son açıklamaya göre, Deli Yürek'ten tanıdığımız iki usta isim Ahmet Yenilmez ve Emin Gürsoy'un kadroya dahil olduğu duyuruldu.