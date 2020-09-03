Bambaşka dünyaların insanları olan ve taban tabana zıt amaçları çatışan Adem ve Yasemin, başlangıçta nefretle yaklaşırlar birbirlerine. Bu nefretin büyük, tutkulu bir aşka dönüşmesi ise asıl kötü sürpriz olur ikisi için. İmkânsız bir aşktır bu. Bir araya gelmeleri demek, bir yanda bir yuvayı yıkmak, diğer yanda zalim ve güçlü bir adamın tüm öfkesini üzerlerine çekmek demektir. Ama aşk imkansızlıklarla beslenen bir duygudur. Adem ve Yasemin, tüm uğraşlarına rağmen aşka yenik düşmekten kurtulamazlar. Adem'in karısı Nevin ise, kocasını kaybetmemek, ailesini korumak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfetmek zorunda kalır. Adem ile Yasemin'in sınavı aşkken, Nevin ile Timur'un sınavı ihanet olur.

Hayat sınavlarla doludur; karakterlerimiz de bu hikâye boyunca birbirlerinden sakladıkları sırlarla, yalanlarla, ihanetle, aşkla ve nefretle sınanacaklar hem kendilerinin hem de en yakınlarının aslında sandıkları kişi olmadığını anlayacak, gerçekte kim olduklarını, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, değişecek ve sonunda acı yollarla da olsa, birbirlerini de kendilerini de daha iyi tanıyacaklar, gerçek benliklerini bulacaklardır.