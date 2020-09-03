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    • Magazin
    • 03.09.2020 17:40
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    • 03.09.2020 17:48
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    ! ne zaman çekildi?

    Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. Yayın akışını yakından takip eden izleyiciler özellikle daha önce izlememiş olanlar akşam kuşağında gördükleri filmi ile ilgili bilgileri sorguluyor. Peki ? İşte merak edilenler…

    Transformers Kayıp Çağ konusu ve oyuncuları!

    Aksiyon ve bilim kurgu konulu Transformers Kayıp Çağ 2014 yılında ABD ve Çin'de vizyona girdi, büyük ilgiyle izlendi. Zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanan Transformers Kayıp Çağ bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Bunu gören izleyiciler Transformers Kayıp Çağ konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu sorguluyor. Tüm detayları derledik.

    TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ KONUSU NEDİR?

    Savaşta Chicago şehri yerle bir edilmiş ve binlerce insan öldürülmüş olsa da dünya ve insanlık büyük bir tehditten kurtulmuş olur. İnsanlık yaralarını sarmaya çalışırken Amerikan hükümeti de Autobotlar ile arasındaki ilişkiye iyice koparmış, hatta hayatta kalanları yok etmeleri için CIA'de özel bir birim dahi kurulmuştur. Teksas'ta kendi halinde bir tamirci olan Cade Yeager, eline geçen hasarlı bir kamyoneti, parçalarını satma umuduyla kabul eder. Ne var ki bu kamyonetin yaralı bir Optimus Prime'dan başkası olmadığını anlaması uzun sürmez. Optimus Prime'dan aldıkları sinyallerle yola çıkan CIA ajanlarıyla başının derde girmesi de çok yakındır. Cade Yeager bir şekilde Optimus Prime'ı Chicago'ya ulaştırmak ve diğer Autobotlar ile iletişime geçmesini sağlamak zorundadır. Zira dünyayı tehdit eden güçlü bir düşman yola çıkmak üzeredir. Optimus Prime ve Autobotlar, Cade Yeager başta olmak üzere kendilerine destek olan insan topluluğunun yardımıyla başlarına gelen en korkutucu düşmanla yüzleşmek zorundadır.

    TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ OYUNCULARI KİMLER?

    Mark Wahlberg
    Rolü : Cade Yeager

    Stanley Tucci
    Rolü : Joshua Joyce

    Nicola Peltz
    Rolü : Tessa Yeager

    Jack Reynor
    Rolü : Shane Dyson
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