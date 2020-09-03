Edinilen bilgiye göre A.T.K idaresindeki 34 TA 8649 plakalı otomobil, içinde ünlü gurme Mehmet Yaşin'in bulunduğu R.Z idaresindeki 34 NP 6019 plakalı otomobile Zeytinburnu'ndan Aksaray-Fındıkzade sapağına döneceği sırada arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Yaşin'in içinde bulunduğu araç kaldırıma çıktı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Yaşin kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından Aksaray-Fındıkzade'de sapağı trafiğe kapandı. Bir süre aracında bekleyen Mehmet Yaşin, taksi ile olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekicilere yüklenmesinin ardından trafik normale döndü.

MEHMET YAŞİN KİMDİR?

Mehmet Yaşin 1950 yılında Ankara'da doğdu, sosyoloji eğitiminin ardından 1970'li yıllarda gazeteciliğe başladı. 20 yılı aşkın bir süredir çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü ve yayın yönetmenliği yaptıktan sonra Atlas dergisini çıkardı. Daha sonra Doğan Dergi Grubu'nda Genel Müdür olarak çalıştı.