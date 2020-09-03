42 beden ve üstü yarışmacıların moda performanslarını sergilediği Doya Doya Moda'da yine heyecan dolu anlar yaşandı. Günün birincisi olabilmek için konsepte uygun giyinen yarışmacılardan günün en beğenileni ve en kötü giyineni hangi yarışmacı oldu, puanlar nasıl şekillendi? Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da puan durumunu derledik.
3 EYLÜL PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUANLAMASI
Yeni yarışmacı Fulya: 16
Nur: 19
Birben: 13
Sabiha: 5
Rabia:5
Özde:13
Rümeysa:4
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 95 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rabia ve İmani girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 60 puan ile İmani olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sabiha, 24 yaşında ve aslen Rizeli. Çiğ köfteci dükkanı işletiyor. Başından bir evlilik geçen ve bir çocuk sahibi olan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.