İkinci sezonuyla seyirci karşısına çıkacak Kuruluş Osman'ın yakın bir zamanda paylaşılan yeni sezon afişi büyük heyecan yaratmıştı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatan ve yayınlanan ilk sezonuyla milyonların sevgisini kazanan Kuruluş Osman'da artık yeni sezon için geri sayım devam ederken transfer haberleri peşi sıra geliyor. Mehmet Bozdağ Cüneyt Arkın ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son olarak dört ünlü ismin Kuruluş Osman'a katıldığı haberi izleyenleri sevindirdi. Bozdağ Film'den yapılan son açıklamaya göre, Deli Yürek, Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi Pusu'dan tanıdığımız usta isim Ahmet Yenilmez'in kadroya dahil olduğu resmen açıklandı.

AHMET YENİLMEZ KURULUŞ OSMAN'DA!

Bozdağ Film tarafından bugün yapılan paylaşımda "Kuruluş Osman yeni isimleri ağırlamaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 2. Sezon kadrosuna Ahmet Yenilmez de katıldı. Kendisine ve sevenlerine Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz." ifadelerine yer verildi.