GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelinim Mutfakta yeni sezon 7 Eylül Pazartesi saat 11:00'de başlayacak, hafta içi her gün yayınlanacak.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN SEZON NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta programının 2. sezonuna bu zamana kadar 90 bileziğe ulaşıp en çok bileziği alan yarışmacı olan Elif Akçam damga vurdu. Bu sezon Gelinim Mutfakta'da uzun zamandır Best Of yapılıyor ve eski sevilen elenmiş isimler yarışmaya devam ediliyordu.

Elif Akçam ve kaynanası Çiğdem Akçam adeta Kanal D'den bir servet kazandılar. Gelinim Mutfakta yarışmasından bu zamana kadar Alif ve Çiğdem akçam 500.000 TL'lik ödül kazandılar ve Gelinim Mutfakta'da sona gelindi.