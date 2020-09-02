Kimsesiz Yaşar yıllardır EDHO'ya bekleniyordu! Herkes öyle sandı ancak son anda değişti

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin üçüncü sezonunda Kimsesiz Yaşar karakteriyle büyük beğeni toplayan Olgun Şimşek'in yeni adresi belli oldu. Bir süredir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine gelmesi beklenen Olgun Şimşek' yeni sezonda Ramo dizisinde Cihangir karakterine hayat verecek.
RAMO VE CİHANGİR KARŞI KARŞIYA!
Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği RAMO, yakında izleyicisiyle buluşacak.
"ECELİNE Mİ GELDİN?"
Yeni sezonunda Cihangir karakteriyle RAMO'ya dahil olan Olgun Şimşek'in de ilk kez göründüğü tanıtımda Ramo, özgürlük ve adalet için en zirvedeki ismin karşısına çıkıyor. En büyük düşmanıyla nihayet karşılaşan Ramo'nun nasıl bir intikam alacağı merakla bekleniyor.
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan -Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.
Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.
2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı.
Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.
Ödülleri
1999 - Ankara Film Festivali, "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu" Ödülü, Karışık Pizza
2004 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
2004 - Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
2004 - Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
2005 - Adana Altın Koza Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
2005 - Ankara Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
2005 - Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
2012 - Antalya Televizyon Ödülleri, "Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yalan Dünya
Filmleri ve Dizileri
2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2012 - Gözetleme Kulesi
2012 - Yalan Dünya
2009-2010 - Kapalı Çarşı
2005 - Beyaz Gelincik
2005 - Kapıları Açmak
2003 - Yazı Tura
2003 - Alacakaranlık
2002 - Beşik Kertmesi
2001 - Yeşil Işık
2000 - Yedi Numara
1998 - Karışık Pizza
1998 - Dış Kapının Mandalları
1997 - Bir Demet Tiyatro
1996 - Sihirli Ceket
1995 - Yer Çekimli Aşklar
1994 - Aziz Ahmet
1994 - Gülşen Abi
1993 - Tersine Dünya