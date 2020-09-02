Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’sinden heyecanlandıran paylaşım!

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İlk sezonuyla izleyicileri ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin yeni sezonuna geri sayım sürerken, Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit'ten merak uyandıran paylaşım geldi. Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın'ın yer alacağının açıklanması heyecan yaratmıştı.
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği Kuruluş Osman, 2. sezonuyla ekrana dönmek için gün sayıyor. Yeni sezonda kadrosuna bir çok ünlü oyuncuyu da katan Kuruluş Osman'ın 2. sezon afişi de yayınlandı.
Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, Instagram hesabından yeni sezon afişini "2. sezon geliyor" notuyla paylaştı. Kuruluş Osman'ın yeni sezon yayın tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA KİMLER VAR?
Kuruluş Osman'ın yeni sezondaki en önemli transferlerinden biri usta oyuncu Cüneyt Arkın oldu. Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisi rolünü canlandıracak.
Cüneyt Arkın'ın yanı sıra ise ünlü oyuncular Seçkin Özdemir, Erkan Avcı ve Kanbolat Görkem Arslan da yeni sezonda Kuruluş Osman'da rol alacak.
ERTUĞRUL BEY DİZİYE DÖNECEK Mİ?
İzleyiciler dizide Ertuğrul Bey'i yine Engin Altan Düzyatan'ın canlandırmasını bekliyordu. Ancak dizinin sezon finalinden önce Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A GELECEK Mİ?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Sofia ve seçkin savaşçı birliğini saf dışı bırakan ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için yaptığı planla başta Sofia olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Sofia'nın yardım talep ettiği Aya Nicola'nın şövalyelerinin kılığına girerek kaleye sızmayı başaran Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmeyi başardı.
Savaş sırasında Osman Bey de Sofia'nın cezasını kesti... Aksiyon yüklü savaş sahneleri ile büyük beğeni toplayan 'Kuruluş Osman'ın sezon finali, #ZaferGünü etkiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.