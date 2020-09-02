MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?



Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı. Tüm şeflerin evet oyunu almayı başaran yarışmacı, MasterChef'te üçlü düello turuna çıkmayı başardı.



FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?



29 Temmuz 2020 tarihli MasterChef Türkiye'de üçlü düelloların ilk grubunda Ebru Has, Eylem Gür ve Emre Aykaç ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Meksika'nın meşhur tatlısı Churros yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Süre sonunda Eylem Gür tatlıyı hazırlayamazken Emre Aykaç tam olarak bir Churros çıkaramadı. İçlerinden Churros tatlısına en yakın tabağı hazırlayan isim Ebru Has oldu ve böylece MasterChef'te final turuna kaldı.