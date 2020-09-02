Masterchef 2020 yarışmacılarından biri olan Ebru Has, sessiz sakin bir yapıya sahip olsa da yaptığı yemeklerle şeflerden güzel puanlar alıyor. elinden gelenin fazlasını yaparak Masterchef olma yolunda çaba sarf eden Ebru Has'ın hayatına dair bilgileri haberimizde derledik. İşte Masterchef Ebru kimdir? Sorusunun yanıtı…
MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?
Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı. Tüm şeflerin evet oyunu almayı başaran yarışmacı, MasterChef'te üçlü düello turuna çıkmayı başardı.
FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?
29 Temmuz 2020 tarihli MasterChef Türkiye'de üçlü düelloların ilk grubunda Ebru Has, Eylem Gür ve Emre Aykaç ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Meksika'nın meşhur tatlısı Churros yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Süre sonunda Eylem Gür tatlıyı hazırlayamazken Emre Aykaç tam olarak bir Churros çıkaramadı. İçlerinden Churros tatlısına en yakın tabağı hazırlayan isim Ebru Has oldu ve böylece MasterChef'te final turuna kaldı.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
Emir
Berk (elendi)
Duygu
Eray
Gülşah (Eleme adayı)
Ebru
Ayyüce
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Özgül (Kaptan)
Barbaros
Furkan
Tanya
Esra
Serhat
Celal