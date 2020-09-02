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    • 02.09.2020 11:33
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    • 02.09.2020 11:33
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    ? , nereli?

    ? Sorusunun yanıtı gündemde çok fazla araştırılıyor. TV8’in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef Türkiye’de hayatı en çok merak edilen yarışmacılar arasında Ebru Has yer alıyor. Daha önce kanser hastalığına yakalanıp atlatması ile dikkat çeken yarışmacı elinin lezzetiyle de ön plana çıkıyor. Peki , nereli?

    Masterchef Ebru kimdir?

    Masterchef 2020 yarışmacılarından biri olan Ebru Has, sessiz sakin bir yapıya sahip olsa da yaptığı yemeklerle şeflerden güzel puanlar alıyor. elinden gelenin fazlasını yaparak Masterchef olma yolunda çaba sarf eden Ebru Has'ın hayatına dair bilgileri haberimizde derledik. İşte Masterchef Ebru kimdir? Sorusunun yanıtı…

    MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

    Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı. Tüm şeflerin evet oyunu almayı başaran yarışmacı, MasterChef'te üçlü düello turuna çıkmayı başardı.

    FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

    29 Temmuz 2020 tarihli MasterChef Türkiye'de üçlü düelloların ilk grubunda Ebru Has, Eylem Gür ve Emre Aykaç ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Meksika'nın meşhur tatlısı Churros yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Süre sonunda Eylem Gür tatlıyı hazırlayamazken Emre Aykaç tam olarak bir Churros çıkaramadı. İçlerinden Churros tatlısına en yakın tabağı hazırlayan isim Ebru Has oldu ve böylece MasterChef'te final turuna kaldı.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
    Emir
    Berk (elendi)
    Duygu
    Eray
    Gülşah (Eleme adayı)
    Ebru
    Ayyüce

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Özgül (Kaptan)
    Barbaros
    Furkan
    Tanya
    Esra
    Serhat
    Celal
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