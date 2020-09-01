Kurtlar Vadisi tombalacı öldü mü? Kurtlar Vadisi dizisinin tombalacısı olarak bilinen Haldun Boysan, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Peki, Haldun Boysan kimdir? Neden öldü? Nereli? İşte detaylar… Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin tombalacısı olarak bilinen Haldun Boysan Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı. Alınan son bilgilere göre; "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.
HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Boysan, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
HALDUN BOYSAN ÖLDÜ MÜ? HALDUN BOYSAN KİMDİR?
6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır. Haldun Boysan koyu Beşiktaş taraftarıdır ve her maça gitmektedir.
Haldun Boysan Oynadığı Film ve Diziler:
Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman
Gemide (1998)
Çılgın Bediş (1998) - Partal
Aşkın Dağlarda Gezer (1999)
Oyuncak Hikayesi 2 (1999)
Merdoğlu (2000)
Nisan Yağmuru (2000)
Vasiyet (2001)
Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal
Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit
Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa
Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak
Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
Brindar (2004)
Aynalar (2004)
Görünmez Adam (2004)
Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)
Kısmet (2005) - Hüseyin
Asla Unutma (2005) - Nedim
Zaman Tüneli (2005)
Silahların Gölgesinde (2005)
Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas
Gen (film) (2006)
Köprü (2006) - Hüdai
Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası
Taşa Yazılan Aşk (2006)
Hayat Türküsü (2006)
Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal
Dağlar Delisi (2007)
Kara Güneş (2007)
Canım Ailem (2008)
Beni Unutma (2008)
Servet Avcısı (2008)
Hesaplaşma (2009)
Kapalıçarşı (dizi) (2009)
Abimm (2009)
Sensiz Yaşayamam (2010)
Çakıl Taşları (2010)
Canan (dizi) (2011) - Orhan