Kurtlar Vadisi tombalacı öldü mü? Kurtlar Vadisi dizisinin tombalacısı olarak bilinen Haldun Boysan, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Peki, Haldun Boysan kimdir? Neden öldü? Nereli? İşte detaylar… Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin tombalacısı olarak bilinen Haldun Boysan Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı. Alınan son bilgilere göre; "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.