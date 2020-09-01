Bir Güney Kore filminden uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize filmi Netflix'te de yayınlanmış ve izlenme rekorları kırmıştı. Şimdi ise televizyonda izleyici ile buluşacak olan 7. Koğuştaki Mucize'yi izlememiş olanlar film konusu ve oyuncularının bilgilerini araştırır oldu. 2019 yılında vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine topluyor.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NEDİR?
7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker