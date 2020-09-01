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    • 01.09.2020 17:55
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    • 01.09.2020 17:55
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    ? filminin oyuncuları kimler?

    Vizyona girdiği yıl izlenme rekorları kıran ve televizyonda da ilk kez yayınlanacak olan ? Duygu yüklü dizi konusu ile sinemada yayınlandığında izleyicileri gözyaşlarına boğan filmi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde derledik. 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar…

    7. Koğuştaki Mucize konusu nedir?

    Bir Güney Kore filminden uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize filmi Netflix'te de yayınlanmış ve izlenme rekorları kırmıştı. Şimdi ise televizyonda izleyici ile buluşacak olan 7. Koğuştaki Mucize'yi izlememiş olanlar film konusu ve oyuncularının bilgilerini araştırır oldu. 2019 yılında vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine topluyor.

    7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NEDİR?

    7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

    7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI KİMLER?

    Aras Bulut İynemli: Memo
    Nisa Sofiya Aksongur: Ova
    Celile Toyon: Fatma
    İlker Aksum: Askorozlu
    Mesut Akusta: Yusuf
    Deniz Baysal: Öğretmen Mine
    Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
    Sarp Akkaya: Müdür Nail
    Yıldıray Şahinler: Hafız
    Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
    Ferit Kaya: Ali
    Serhan Onat: Meydancı Selim
    Emre Yetim: Ayna
    Gülçin Kültür Şahin: Hatice
    Cankat Aydos: Kaçak Asker
    Doğukan Polat: Tevfik
    Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
    Serhat Üstündağ
    Nadi Güler
    Özgür Dereli
    Basri Albayrak
    Özgür Avşar
    Mert Zaim
    Serdar Akülker
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    Haberler Magazin 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları kimler?
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