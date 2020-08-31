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    • 01.09.2020 00:17
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    Son dakika: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Haldun Boysan kimdir?

    Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu , dizi çekimleri için bulunduğu 'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
    "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri 'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu , kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

    Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Boysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    HALDUN BOYSAN KİMDİR?
    6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapmaktadır. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.
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