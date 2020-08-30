Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon için heyecan dolu geri sayım başladı. Cumartesi akşamları ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk için yeni sezon tarihi verildi, fragmanlar yayınlandı. Peki sezon finalinde neler yaşanmıştı? Kara sevdalı iki aşık bu kez kavuşabilecek mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu ve oyuncuları hakkında bilgileri derledik.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. sezonu 5 Eylül'de başlayacak
KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİ KONUSU NEDİR?
Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Yıldızla sözlenip üniversite okumaya İstanbul'a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur olmasına ama Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de; biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Kuzey'i ne kendi ailesi, ne de diğer köylüler kabul etmemektedir. Yıldız da bulduğu her fırsatta Karadeniz'i Kuzey'e dar etmektedir. Yıldız ne yaparsa yapsın, dövse de sövse de hıncını alamaz. İçindeki küllenmek bilmeyen öfke, daha da alevlenmiştir. Kuzey'in tek bir lafıyla bu alev ya sönecek ya da tüm Karadeniz'i yakacak bir yangına dönüşecektir. Herşey, Kuzey'in iki dudağının arasındadır.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLER?
Aslıhan Güner
(Yıldız Kadıoğlu)
İsmail Demirci
(Kuzey Mollaoğlu)
Cezmi Baskın
(Yaşar Kadıoğlu)
Ferda Kaynar
(Hanife Kadıoğlu)
Hüseyin Soysalan
(Şeref Mollaoğlu)
Uğur Demirpehlivan
(Emine Mollaoğlu)
Toygan Avanoğlu
(Sefer Kadıoğlu)
Aslıhan Kapanşahin
(Mine Mollaoğlu)
Berfin Nilsu Aktaş
(Gökçe Mollaoğlu)
Gizem Güneş
(Feride Mollaoğlu)
Yasemin Hadivent
(Fadime)
Zeynep Kankonde
(Pembe Mollaoğlu)
Özgün Karaman
(Ömer)
Merve Şen
(Nahide Kadıoğlu)
Ecem Çalhan
(Kamer Mollaoğlu)
Burak Can