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    • 31.08.2020 17:47
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    • 31.08.2020 17:47
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    Televizyonların yayın akışlarını takip edenler bu akşam yayınlanacak olan hakkında bilgileri araştırmaya başladı. vizyona girdiği tarihte de hala televizyonda yayınlandığında da ilgiyle izlenen fenomen film serisi Harry Potter ve Melez Prens ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki ?

    Harry Potter ve Melez Prens konusu ve oyuncuları!

    Fantastik sinema filmlerini sevenlerin keyifle izleyeceği Harry Potter ve Melez Prens bu akşam ekranlara gelecek. Şimdiye kadar izlememiş olanlar nasıl bir film olduğunu merak ederek gündemde sık sık sorgulamaya başladı. Harry Potter ve Melez Prens hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İşte Harry Potter ve Melez Prens hakkında bilgiler…

    HARRY POTTER VE MELEZ PRENS KONUSU NEDİR?

    Fantastik Sinema fenomeni Harry Potter, bu defa serinin 6. kitabı Harry Potter ve Melez Prens uyarlamasıyla karşımızda. Sevimli kahramanımız Potter, Hogwarts'taki 6. yılında bir sürpriz ile karşılaşır. Tesadüfen, üzerinde 'bu kitap Melez Prens'e aittir' yazılı bir kitap bulmasıyla kitabın içindeki büyüleri kurcalaması sonucu Melez Prens'in gizemini keşfetmeye koyulacaktır.

    Bilge büyücü Dumbledore'un yol arkadaşlığı, karanlık düşmanı Voldemort ile hesaplaşmasını kolaylaştırsa da, Harry Potter ve arkadaşlarını bu defa çok çetrefilli bir savaş beklemektedir.

    J.K. Rowling'in yazdığı serinin 6. kitabı olan Harry Potter ve Melez Prens, ilk yayınlandığı gün dünya çapında tam 9 milyon satarak kendi alanında yine bir rekor kırmıştı.

    HARRY POTTER VE MELEZ PRENS OYUNCULARI KİMLER?

    Daniel Radcliffe

    Rupert Grint

    Emma Watson

    Bonnie Wright

    Evanna Lynch

    Jessie Cave

    Jim Broadbent

    Michael Gambon

    NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

    2009 yılında hem ABD hem de İngiltere'de vizyona girdi.
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