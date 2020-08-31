Fantastik sinema filmlerini sevenlerin keyifle izleyeceği Harry Potter ve Melez Prens bu akşam ekranlara gelecek. Şimdiye kadar izlememiş olanlar nasıl bir film olduğunu merak ederek gündemde sık sık sorgulamaya başladı. Harry Potter ve Melez Prens hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İşte Harry Potter ve Melez Prens hakkında bilgiler…
HARRY POTTER VE MELEZ PRENS KONUSU NEDİR?
Fantastik Sinema fenomeni Harry Potter, bu defa serinin 6. kitabı Harry Potter ve Melez Prens uyarlamasıyla karşımızda. Sevimli kahramanımız Potter, Hogwarts'taki 6. yılında bir sürpriz ile karşılaşır. Tesadüfen, üzerinde 'bu kitap Melez Prens'e aittir' yazılı bir kitap bulmasıyla kitabın içindeki büyüleri kurcalaması sonucu Melez Prens'in gizemini keşfetmeye koyulacaktır.
Bilge büyücü Dumbledore'un yol arkadaşlığı, karanlık düşmanı Voldemort ile hesaplaşmasını kolaylaştırsa da, Harry Potter ve arkadaşlarını bu defa çok çetrefilli bir savaş beklemektedir.
J.K. Rowling'in yazdığı serinin 6. kitabı olan Harry Potter ve Melez Prens, ilk yayınlandığı gün dünya çapında tam 9 milyon satarak kendi alanında yine bir rekor kırmıştı.
HARRY POTTER VE MELEZ PRENS OYUNCULARI KİMLER?
Daniel Radcliffe
Rupert Grint
Emma Watson
Bonnie Wright
Evanna Lynch
Jessie Cave
Jim Broadbent
Michael Gambon
NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
2009 yılında hem ABD hem de İngiltere'de vizyona girdi.