HARRY POTTER VE MELEZ PRENS KONUSU NEDİR?

Fantastik Sinema fenomeni Harry Potter, bu defa serinin 6. kitabı Harry Potter ve Melez Prens uyarlamasıyla karşımızda. Sevimli kahramanımız Potter, Hogwarts'taki 6. yılında bir sürpriz ile karşılaşır. Tesadüfen, üzerinde 'bu kitap Melez Prens'e aittir' yazılı bir kitap bulmasıyla kitabın içindeki büyüleri kurcalaması sonucu Melez Prens'in gizemini keşfetmeye koyulacaktır.

Bilge büyücü Dumbledore'un yol arkadaşlığı, karanlık düşmanı Voldemort ile hesaplaşmasını kolaylaştırsa da, Harry Potter ve arkadaşlarını bu defa çok çetrefilli bir savaş beklemektedir.

J.K. Rowling'in yazdığı serinin 6. kitabı olan Harry Potter ve Melez Prens, ilk yayınlandığı gün dünya çapında tam 9 milyon satarak kendi alanında yine bir rekor kırmıştı.