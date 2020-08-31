Çukur dizisinin 4. sezonu için geri sayım devam ederken izleyiciler yeni sezon tarihinin açıklanıp açıklanmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen dizi 4. sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezon fragmanıda Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geliyor. Yeni sezonda Koçovalı ve Erdenet ailelerinin arasındaki mücadele heyecanla bekleniyor. Peki, Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
ÇUKUR 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çukur'un yeni sezon fragmanı 'Yakında' başlığıyla yayınlandı. Yeni sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
MUSTAFA AVKIRAN YENİ SEZONDA ÇUKUR'DA
Çukur'un 4. sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Yeni sezona geri sayım başlarken sürpriz bir isim kadroya dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet'in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak.
Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması bu sezonda Çukur'da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.
İREM SAK KADROYA KATILDI
Çukur'un yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Son bölümünde Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti.
Yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden merakla beklenirken oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu İrem Sak Arık Böke Erdenet'in kuzeni Seren karakteriyle 4. sezonda seyircinin karşısına çıkacak.
KOÇOVALILAR ÇAĞATAY'I OYUN DIŞI BIRAKTI
Çukur'un 17 Mart'ta ekrana gelen bölümünde Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle sonrası Koçovalılar mahalleyi toparlamak için uğraştı. Çağatay beraat ederek, buralardan uzaklaşmak istese de Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmamakta kararlıydı. Çağatay'dan görevi alan Arık Böke Erdenet, Çukur'a gelerek ağabeyinin yokluğunu hissettirmeyeceğini belli etti. Arık Böke'nin gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.