KOÇOVALILAR ÇAĞATAY'I OYUN DIŞI BIRAKTI

Çukur'un 17 Mart'ta ekrana gelen bölümünde Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle sonrası Koçovalılar mahalleyi toparlamak için uğraştı. Çağatay beraat ederek, buralardan uzaklaşmak istese de Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmamakta kararlıydı. Çağatay'dan görevi alan Arık Böke Erdenet, Çukur'a gelerek ağabeyinin yokluğunu hissettirmeyeceğini belli etti. Arık Böke'nin gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.