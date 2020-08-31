Bilimkurgu, aksiyon film serisi denilince akla ilk gelenlerden biri olan Matrix Revolutions bu akşam televizyonda yayınlanacak. Yayın akışını takip eden izleyiciler film hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için arama motorları üzerinden sorgulamalar yapıyor. Matrix Revolutions konusu ve oyuncuları, nerede ve ne zaman çekildiğine dair bilgileri paylaştık.
MATRIX REVOLUTIONS KONUSU NEDİR?
Makineler Zion'a ulaşmak için kazmaktadırlar. Ajan Smith ise kendi bağımsızlığını ilan ederek hem insanları hem de makineleri karşısına almıştır. Neo'nun tek düşmanı insanlığın sonunu hazırlayan makineler değildir. Ajan Smith, her iki tarafı da tehdit etmektedir. Ancak bir sorun vardır. Neo, araf adındaki bir yerde hapsolmuş durumdadır. Öncelikle buradan kurtulmalı, sonra da herkesin kendisinden beklediği üzere önemli biri olduğunu tüm dünyaya göstermelidir.
NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Matrix Revolutions 2003 yılında hem ABD hem de Avustralya'da vizyona girdi.
MATRIX REVOLUTIONS OYUNCULARI KİMLER?
Neo – Keanu Reeves
Morpheus – Laurence Fishburne
Trinity Carrie-Anne Moss
Ajan Smith – Hugo Weaving
Kahin – Mary Alice
Persephone – Monica Bellucci
Seraph – Collin Chou
Niobe – Jada Pinkett Smith
Merovingian – Lambert Wilson
Mimar – Helmut Bakaitis