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    • Magazin
    • 31.08.2020 18:10
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    • 31.08.2020 18:10
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    ! nerede, ?

    Televizyonda bu akşam ekrana gelecek olan merak edildi ve gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Vizyona girdiği yıl izlenme rekorları kıran, bilim kurgu filmlerini sevenlerin keyifle izlediği filmi ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki , ?

    Matrix Revolutions konusu ve oyuncuları!

    Bilimkurgu, aksiyon film serisi denilince akla ilk gelenlerden biri olan Matrix Revolutions bu akşam televizyonda yayınlanacak. Yayın akışını takip eden izleyiciler film hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için arama motorları üzerinden sorgulamalar yapıyor. Matrix Revolutions konusu ve oyuncuları, nerede ve ne zaman çekildiğine dair bilgileri paylaştık.

    MATRIX REVOLUTIONS KONUSU NEDİR?

    Makineler Zion'a ulaşmak için kazmaktadırlar. Ajan Smith ise kendi bağımsızlığını ilan ederek hem insanları hem de makineleri karşısına almıştır. Neo'nun tek düşmanı insanlığın sonunu hazırlayan makineler değildir. Ajan Smith, her iki tarafı da tehdit etmektedir. Ancak bir sorun vardır. Neo, araf adındaki bir yerde hapsolmuş durumdadır. Öncelikle buradan kurtulmalı, sonra da herkesin kendisinden beklediği üzere önemli biri olduğunu tüm dünyaya göstermelidir.

    NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

    Matrix Revolutions 2003 yılında hem ABD hem de Avustralya'da vizyona girdi.

    MATRIX REVOLUTIONS OYUNCULARI KİMLER?

    Neo – Keanu Reeves
    Morpheus – Laurence Fishburne
    Trinity Carrie-Anne Moss
    Ajan Smith – Hugo Weaving
    Kahin – Mary Alice
    Persephone – Monica Bellucci
    Seraph – Collin Chou
    Niobe – Jada Pinkett Smith
    Merovingian – Lambert Wilson
    Mimar – Helmut Bakaitis
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    Haberler Magazin Matrix Revolutions konusu ve oyuncuları! Matrix Revolutions nerede, ne zaman çekildi?
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