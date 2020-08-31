MATRIX REVOLUTIONS KONUSU NEDİR?

Makineler Zion'a ulaşmak için kazmaktadırlar. Ajan Smith ise kendi bağımsızlığını ilan ederek hem insanları hem de makineleri karşısına almıştır. Neo'nun tek düşmanı insanlığın sonunu hazırlayan makineler değildir. Ajan Smith, her iki tarafı da tehdit etmektedir. Ancak bir sorun vardır. Neo, araf adındaki bir yerde hapsolmuş durumdadır. Öncelikle buradan kurtulmalı, sonra da herkesin kendisinden beklediği üzere önemli biri olduğunu tüm dünyaya göstermelidir.

NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Matrix Revolutions 2003 yılında hem ABD hem de Avustralya'da vizyona girdi.