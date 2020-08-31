Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme neden yok? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme bitti mi?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme bitti mi? 31 Ağustos Show TV yayın akışı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme neden yok? Show TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, polisiye vakaların çözüldüğü programın izleyicileri Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme neden yok sorusuna yanıt arıyor. Saat 09:30'da yayınlanan programın yeni yayın saati açıklandı.
DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME NEDEN YOK?
Reytingleri düştüğü öğrenilen programın yayın saatinde değişiklik yaşandı. Önceden 09:30'da yayınlanan program hafta içi her gün yayınlanmaya devam edecek. Programın yeni saati ise 15:15 oldu.
Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'nın ekrana dönmesiyle Arslan'ın programı reyting sıralamasında ilk 100'e girememişti.
DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?
Türk haber spikeri ve muhabir Didem Arslan Yılmaz, 12 Ocak 1974 tarihinde dünyaya geldi.
Kadıköy Kız Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Çalar Saat,Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri, 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarının sunuculuğunu üstlendi.
Profesyonel meslek hayatına haber merkezi ile başladı. Muhabirlik, ana haber spikerliği, sabah programı spikerliği yaptı.
Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı.
Türkiye'nin Nabzı adlı tartışma programını hazırlayıp sundu. Gün içerisinde de yine farklı saat dilimlerinde kuşak programlarının hem mutfağında hem de ekran önünde görev aldı.