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ALİ YÖRENÇ KİMDİR?
Ali Yörenç, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyan ünlü isim, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi popüler dizilerin senaristi Ece Yörenç'in de oğludur.
Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Ali Yörenç, ilk oyunculuk deneyimini ise Kuzey Güney isimli dizide yaşamıştır.
Bir dönem Fatmagül Fakı ve Dolunay Soysert ile birliktelik yaşayan Ali Yörenç şimdilerde ise Berrak Tüzünataç ile anılmaktadır.
BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?
Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
Ekranlara ilk olarak haber sunarak geldi. Daha sonra Serdar Ortaç'ın 2004 yapımı "Canıma Minnet" adlı klibinde rol aldı.
Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki rolüyle de sinemaya adım attı.
Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Vahide karakteriyle gönüllerde taht kurdu.
Son olarak atv'de yayınlanan Son dizisinde rol aldı.
İşte Tüzünataç'ın rol aldığı yapımlar: Beyza'nın Kadınları (2005), Ödünç Hayat (2005), Organize İşler (2005), Affedilmeyen (2007), Elveda Rumeli (2007), Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009), Kıskanmak (2009), Akrep Çemberi (2010), Ejder Kapanı (2010), Ezel (2010), Bir Avuç Deniz (2011), Son (2012)