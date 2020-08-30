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    • Magazin
    • 30.08.2020 16:35
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    • 30.08.2020 16:35
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    Gündemde sıkça hakkındaki bilgiler merak edilerek araştırılıyor. Beyaz perdede yayınlandığında ilgiyle izlenen ve zaman zaman televizyon ekranlarına da gelen ? Aksiyon ve suç turundaki filmleri ilgiyle izleyenler zaman zaman televizyon ekranlarına gelen Parker’ı izliyor. Bu akşam yine yayınlanacak olan filmi henüz izlememiş olanların merakla araştırdığı bilgileri derledik.

    Parker konusu ve oyuncuları!

    Başrollerinde Jason Statham ve Jennifer Lopez'in yer aldığı Parker filmi 2013 yılında vizyona girdiğinde de büyük ses getirmişti. Televizyon yayın akışını yakından takip eden izleyiciler bu akşam yayınlanacak olan Parker filmini görünce hakkındaki bilgileri arama motorları üzerinden sorgulamaya başladı. İşte Parker hakkında merak edilenler…

    PARKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Parker, bildiklerinizden farklı bir hırsız. Onun ahlaki değerleri var, fakirden zaten çalmıyor ve mecbur kalmadıkça kimsenin canını yakmıyor. Fakat adam öldürmeyi sevmeyen, işini mümkün mertebe kansız yollardan çözmeyi seven Parker'a beraber soygun yaptıkları ekip arkadaşları büyük bir kazık atınca işin rengi değişiyor!

    Ne kadar merhametli olsa da, şimdi sıra kendi yöntemleriyle intikam almakta. Üstelik bol suç ve aksiyon dolu macerada yalnız da değil. Paraya ihtiyacı olan güzel emlakçı Leslie, bir mücevher soygunu planıyla karşısına çıkıyor ve Parker'ı bu planı uygulamaya ikna ediyor!

    PARKER OYUNCULARI KİMLER?

    Jason Statham – Parker

    Jennifer Lopez – Leslie Rodgers

    Michael Chiklis – Melander

    Wendell Pierce – Carlson

    Clifton Collins Jr. – Ross

    Bobby Cannavale – Jake Fernandez

    Patti LuPone – Ascension

    Carlos Carrasco – Norte

    Micah Hauptman – August Hardwicke

    Emma Booth – Claire

    Nick Nolte – Hurley

    Daniel Bernhardt – Kroll

    Dax Riggs – Kendisi
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