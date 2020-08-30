Başrollerinde Jason Statham ve Jennifer Lopez'in yer aldığı Parker filmi 2013 yılında vizyona girdiğinde de büyük ses getirmişti. Televizyon yayın akışını yakından takip eden izleyiciler bu akşam yayınlanacak olan Parker filmini görünce hakkındaki bilgileri arama motorları üzerinden sorgulamaya başladı. İşte Parker hakkında merak edilenler…
PARKER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Parker, bildiklerinizden farklı bir hırsız. Onun ahlaki değerleri var, fakirden zaten çalmıyor ve mecbur kalmadıkça kimsenin canını yakmıyor. Fakat adam öldürmeyi sevmeyen, işini mümkün mertebe kansız yollardan çözmeyi seven Parker'a beraber soygun yaptıkları ekip arkadaşları büyük bir kazık atınca işin rengi değişiyor!
Ne kadar merhametli olsa da, şimdi sıra kendi yöntemleriyle intikam almakta. Üstelik bol suç ve aksiyon dolu macerada yalnız da değil. Paraya ihtiyacı olan güzel emlakçı Leslie, bir mücevher soygunu planıyla karşısına çıkıyor ve Parker'ı bu planı uygulamaya ikna ediyor!
PARKER OYUNCULARI KİMLER?
Jason Statham – Parker
Jennifer Lopez – Leslie Rodgers
Michael Chiklis – Melander
Wendell Pierce – Carlson
Clifton Collins Jr. – Ross
Bobby Cannavale – Jake Fernandez
Patti LuPone – Ascension
Carlos Carrasco – Norte
Micah Hauptman – August Hardwicke
Emma Booth – Claire
Nick Nolte – Hurley
Daniel Bernhardt – Kroll
Dax Riggs – Kendisi