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    • 30.08.2020 14:23
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    Eski güzellik kraliçesi 'e 6 yıl 8 ay hapis cezası

    The Quenn of Eurasia yarışmasında birinci olan , işadamlarına tuzak kuran bir çeteye üye olmaktan 12 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Yargıtay kararı indirim yapılmadığı gerekçesiyle bozarken, Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yapıp, Demiralp’in cezasını 6 yıl 8 aya indirince, Yargıtay kararı onadı.

    Eski güzellik kraliçesine hapis şoku

    The Queen of Eurasia güzellik yarışmasını kazanan ilk Türk olan , işadamlarına tuzak kuran bir çete soruşturması kapsamında tutuklanıp, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Mahkemede, 'Şantaj' suçundan beraat eden ünlü güzel, 'nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    YARGITAY CEZAYI ONADI
    Demiralp hakkında verilen hapis cezasını Yargıtay, indirim yapılmadığı gerekçesiyle bozdu. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yapıp, Demiralp'in cezasını 6 yıl 8 aya indirdi. Dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay cezayı, onadı. Manken Sibel Demiralp geçtiğimiz 20 Haziran günü, tahliye edildi.

    Dilek Yaman/Sabah

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