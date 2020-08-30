Masterchef 2020'de kıran kırana mücadele devam ediyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in puanladığı yarışmada dün duygusal anlar da yaşandı. Masterchef'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan dolayı kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Afyon'da şehrin yöresel yemeklerini yaparak dokunulmazlık için yarıştı. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlık kimin oldu? Masterchef eleme adayları da belirlendi. İşte yaşananlar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kırmızı ve mavi takım yarışmacıları tandır çorbası, illibada sarması, haşhaşlı bükme, Afyon kebabı, vişneli ekmek tatlısı menüsünü yaptı. Afyon'da Kocatepe Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nda yapılan yemeklere misafirler oy verdi.
Tadım bölümünün ardından tandır çorbasını kırmızı takım, Afyon kebabını kırmızı takım, vişneli ekmek tatlısını kırmızı takım kazandı.
Böylece kırmızı takım 44-16 skorla üstün gelerek MasterChef 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?
4 eleme adayı çıkaran mavi takımda kalan 4 yarışmacı, beyinle ilgili yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Şefler tadım sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazananın Eray olduğunu açıkladı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te (29 Ağustos) eleme heyecanı yaşandı. MasterChef 2020'de son dokunulmazlık oyununu kazanan Eray Aksungur Berk, Duygu ve Ebru arasından Berk'in ismini vererek 5. eleme adayı olan ismi Berk olduğunu açıkladı. Mavi takım arasında yapılan ve 6. ismin belirleneceği oylamada Ebru ve Duygu arasında yapılan oylamada en fazla oy alan isim olan Duygu 6. eleme adayı oldu. Böylelikle bu haftanın 6 eleme adayı da Mavi takımdan çıkmış oldu.
Eleme adayı olan isimler; Emir, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Berk ve Duygu olarak belirlendi.