MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te (29 Ağustos) eleme heyecanı yaşandı. MasterChef 2020'de son dokunulmazlık oyununu kazanan Eray Aksungur Berk, Duygu ve Ebru arasından Berk'in ismini vererek 5. eleme adayı olan ismi Berk olduğunu açıkladı. Mavi takım arasında yapılan ve 6. ismin belirleneceği oylamada Ebru ve Duygu arasında yapılan oylamada en fazla oy alan isim olan Duygu 6. eleme adayı oldu. Böylelikle bu haftanın 6 eleme adayı da Mavi takımdan çıkmış oldu.

Eleme adayı olan isimler; Emir, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Berk ve Duygu olarak belirlendi.