HOBBİT 2 KONUSU NEDİR?

Hobbit üçlemesinin ilk filmi olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk'un devam filmi olan yapımda Shire'lı Hobbit Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan'ı ve beraberindeki 12 cüce ile çıktığı yolculuğu doğuya, Kuytuorman'a doğru sürdürmektedir. Ejderha Smaug'un yıllardır hüküm sürdüğü Yalnız Dağ'a ve kayıp Erebor Cüce Krallığı'na ulaşmak için atıldıkları macerada başlarına yine akıl almaz belalar gelecektir. Ormanın girişinde Büyücü Gandalf'tan ayrılmak zorunda kalan ekip, dev Örümcek sürünün ağlarından kurtulduklarını sanarlarken, savaşı orman elflerinin esiri olurlar. Bu arada güçleri her geçen gün artan Azog 'un liderliğindeki Ork'lar da, güvenli gibi görünen Elf krallığında dahi, cücelerin bir an olsun peşlerini bırakmazlar. Hem hayatta kalma savaşı veren hem de Göl kasabasına, ardından da Yalnız Dağ'a ilerlemeye çalışan cüceler ve Bilbo'yu bekleyen esas ve en zorlu düşman ise şüphesiz ki ateşlerin efendisi Ejderha Smaug'dur. Altınları altında sürdürdüğü derin uykusundan uyanan Smaug'u alt etmek ve Arkantaşı'na ulaşmak mümkün olacak mıdır?