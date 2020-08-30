Televizyonların akşam kuşağını yakından takip edenler Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmini görünce detaylı bilgilerini merak ederek araştırmaya başladı. Fantastik macera türündeki iddialı film serisinden biri olan Hobbit 2 konusu ve oyuncularının kimler olduğunu sizler için derledik. İşte Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları ne zaman çekildi? Sorusunun yanıtı…
HOBBİT 2 KONUSU NEDİR?
Hobbit üçlemesinin ilk filmi olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk'un devam filmi olan yapımda Shire'lı Hobbit Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan'ı ve beraberindeki 12 cüce ile çıktığı yolculuğu doğuya, Kuytuorman'a doğru sürdürmektedir. Ejderha Smaug'un yıllardır hüküm sürdüğü Yalnız Dağ'a ve kayıp Erebor Cüce Krallığı'na ulaşmak için atıldıkları macerada başlarına yine akıl almaz belalar gelecektir. Ormanın girişinde Büyücü Gandalf'tan ayrılmak zorunda kalan ekip, dev Örümcek sürünün ağlarından kurtulduklarını sanarlarken, savaşı orman elflerinin esiri olurlar. Bu arada güçleri her geçen gün artan Azog 'un liderliğindeki Ork'lar da, güvenli gibi görünen Elf krallığında dahi, cücelerin bir an olsun peşlerini bırakmazlar. Hem hayatta kalma savaşı veren hem de Göl kasabasına, ardından da Yalnız Dağ'a ilerlemeye çalışan cüceler ve Bilbo'yu bekleyen esas ve en zorlu düşman ise şüphesiz ki ateşlerin efendisi Ejderha Smaug'dur. Altınları altında sürdürdüğü derin uykusundan uyanan Smaug'u alt etmek ve Arkantaşı'na ulaşmak mümkün olacak mıdır?
HOBBİT 2 FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Temmuz 2012'de bitirildi. Ama Mayıs 2013'te hem bu film hem de Hobbit: Gittim ve Döndüm için Yeni Zelanda'da ek sahneler çekilmeye başlandı ve bu çekimler 10 hafta kadar sürdü.
HOBBİT 2 OYUNCULARI KİMLER?
Ian McKellen
Martin Freeman
Richard Armitage
Benedict Cumberbatch
Evangeline Lilly
Lee Pace
Luke Evans
Ken Stott
James Nesbitt
Orlando Bloom