Ünlülerden 30 Ağustos mesajları: Bu zafer büyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır

Ünlülerden 30 Ağustos mesajları: Bu zafer büyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır
Tüm Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümüne kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Mustafa Kemal'in, 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ardından Kurtuluş Savaşı sonunda zafer kazanıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı.
30.08.2020 10:27
- Son Güncelleme: 30.08.2020 11:29
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