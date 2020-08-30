Haberler Galeri Magazin Ünlülerden 30 Ağustos mesajları: Bu zafer büyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır

Ünlülerden 30 Ağustos mesajları: Bu zafer büyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır

Tüm Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümüne kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Mustafa Kemal'in, 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ardından Kurtuluş Savaşı sonunda zafer kazanıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı.

30.08.2020 10:27 - Son Güncelleme: 30.08.2020 11:29
Ünlülerden 30 Ağustos mesajları: Bu zafer büyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır

Tuba Büyüküstün

"Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen azimle, inançla, kararlılıkla, büyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır."

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Ünlülerden 30 Ağustos mesajları: Bu zafer büyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır

Pınar Altuğ

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Ünlülerden 30 Ağustos mesajları: Bu zafer büyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır
Ünlülerden 30 Ağustos mesajları: Bu zafer büyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır

Deniz Seki

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Ünlülerden 30 Ağustos mesajları: Bu zafer büyük bedeller ödeyerek toprağından ve özgürlüğünden ödün vermeme destanıdır

Acun Ilıcalı

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

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