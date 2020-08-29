Yunus Bülbül kimdir? Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü iddiası... Yunus Bülbül kim, kaç yaşında, nereli?

YUNUS BÜLBÜL KİMDİR?

Yunus Bülbül, 1955 yılında İskenderun'da doğmuştur. Babasının adı Süleyman Bülbül'dür. Gerçek ismi Yunus Habbuloğlu'dur.

Yunus Bülbül, bugüne kadar 36 CD, 4 LP, 4 45'lik yapmış ve "Doğum Günüm Bana Geldiğin Gündür", "Aldanma Çocuksu Mahsun Yüzüne" gibi 350 beste'ye imza atmış, 64 sinema filmi ve 31 TV dizisinde rol almıştır.

Yunus Bülbül, Sezer Güvenirgil ile evli idi 2007 yılında boşandı.

Yunus Bülbül, 1999'da Sezer Güvenirgil ve Merve Erdoğan ile birlikte oynadığı Bücür Cadı dizisinde Köfteci Abbas rolü ile de tanınır.

2014 yılında ise Abbas Çorum'da adlı televizyon programı yaptı ve Kanal 19 televizyonunda yayınlandı.