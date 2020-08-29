Yunus Bülbül kimdir? Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü iddiası... Yunus Bülbül kim, kaç yaşında, nereli?

Yunus Bülbül kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses hakkında iddialar ortaya atan Yunus Bülbül kimdir? Dillere destan Muhterem Nur – Müslüm Gürses aşkı hakkında söylediği sözlerle magazin dünyasını sarsan Yunus Bülbül kimdir? Bülbül katıldığı bir televizyon programında; program sunucusunun 'Gürses-Nur aşkı' üzerine sorduğu soru üzerine, "İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses'i öldüren de Muhterem Nur'dur" ifadelerini kullandı.
YUNUS BÜLBÜL NE DEDİ?
KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan müzisyen ve oyuncu Yunus Bülbül, "Gürses-Nur aşkının derinliğinden" bahsedilmesi üzerine "Müslüm Gürses'i öldüren de Muhterem Nur'dur" dedi.
Progam sunucusu Fahriye Özay, Bülbül'ün sözlerine tepki gösterdi: Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım.
Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül, sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiçbir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi.
YUNUS BÜLBÜL KİMDİR?
Yunus Bülbül, 1955 yılında İskenderun'da doğmuştur. Babasının adı Süleyman Bülbül'dür. Gerçek ismi Yunus Habbuloğlu'dur.
Yunus Bülbül, bugüne kadar 36 CD, 4 LP, 4 45'lik yapmış ve "Doğum Günüm Bana Geldiğin Gündür", "Aldanma Çocuksu Mahsun Yüzüne" gibi 350 beste'ye imza atmış, 64 sinema filmi ve 31 TV dizisinde rol almıştır.
Yunus Bülbül, Sezer Güvenirgil ile evli idi 2007 yılında boşandı.
Yunus Bülbül, 1999'da Sezer Güvenirgil ve Merve Erdoğan ile birlikte oynadığı Bücür Cadı dizisinde Köfteci Abbas rolü ile de tanınır.
2014 yılında ise Abbas Çorum'da adlı televizyon programı yaptı ve Kanal 19 televizyonunda yayınlandı.