'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' polemiği olay yarattı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi
Muhterem Nur 20 Mart 2020 tarihinde, Müslüm Gürses'te 2014 yılında hayata gözlerini kapatmıştı. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur çiftinden ise geriye güzel anılar kaldı. Müslüm Baba kadar eşi Muhterem Nur'un da hayatını ve Müslüm Gürses ile yaşadığı aşkı konuşuyor. Ancak bir programa Yunus Bülbül'ün yarattığı 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur' sözleri sonrası yaşanan polemik olay yarattı. Yunus Bülbül'ün bu sözleri sonrası tepkiler gecikmedi...
Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül, sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiçbir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi.