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'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' polemiği olay yarattı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

Muhterem Nur 20 Mart 2020 tarihinde, Müslüm Gürses'te 2014 yılında hayata gözlerini kapatmıştı. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur çiftinden ise geriye güzel anılar kaldı. Müslüm Baba kadar eşi Muhterem Nur'un da hayatını ve Müslüm Gürses ile yaşadığı aşkı konuşuyor. Ancak bir programa Yunus Bülbül'ün yarattığı 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur' sözleri sonrası yaşanan polemik olay yarattı. Yunus Bülbül'ün bu sözleri sonrası tepkiler gecikmedi...

29.08.2020 13:59 - Son Güncelleme: 29.08.2020 13:59
'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' polemiği olay yarattı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan müzisyen ve oyuncu Yunus Bülbül, "Gürses-Nur aşkının derinliğinden" bahsedilmesi üzerine "Müslüm Gürses'i öldüren de Muhterem Nur'dur" dedi.

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'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' polemiği olay yarattı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

Yunus Bülbül, program sunucusunun 'Gürses-Nur aşkı' üzerine sorduğu soru üzerine, "İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses'i öldüren de Muhterem Nur'dur" ifadelerini kullandı.

'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' polemiği olay yarattı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

SUNUCUDAN UYARI GECİKMEDİ
Progam sunucusu Fahriye Özay, Bülbül'ün sözlerine tepki gösterdi: Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım.

'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' polemiği olay yarattı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül, sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiçbir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi.

'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' polemiği olay yarattı! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

Öte yandan Müslüm Gürses hayranları, Yunus Bülbül'e sosyal medyadan tepki gösterdi.

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