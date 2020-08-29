Ünlü manken Ebru Şancı, 2014'te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te Belçika'da evlenmişti. Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti.
KARNI AÇIK POZ VERMEM
Geçtiğimiz aylarda anne olan Müge Boz, kısa süre önce oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ve ikinci bebeğini martta doğuran Bergüzar Korel hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti. Oğlu Marsel'e kavuşacağı anı iple çeken oyuncu Cansu Tosun da geçtiğimiz gün karnı açık poz vermişti. Söz konusu fotoğraflar sonrası Şancı, bir televizyon programında "Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" şeklinde konuştu.
ÜNLÜ GAZETECİ YAPTI YAPACAĞINI
Ünlü gazeteci Seyhan Erdağ iddiaya göre kendisine ait bir sosyal medya hesabından Ebru Şancı'nın mankenlik yaparken çekilen üstsüz fotoğraflarını yayınladı ve fotoğrafların altına, 'Karnı açık poz vermemi istiyorlar ama vermiyorum' diyerek alaylı bir mesaj paylaştı.
SAVCILIĞA BAŞVURDU
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Seyhan Erdağ'ın paylaşımı sonrası savcılığa başvuran Şancı, 'Mankenlik yaptığım dönemde çekilen görüntülerimi kullanarak beni küçük düşüren Erdağ'ın cezalandırılmasını istiyorum.
Evlendim ve 2 çocuk sahibiyim. 3. Çocuğumu da bekliyorum. Bu yapılan özel hayatımın ihlalidir' diyerek şikayetçi oldu. Savcılık tarafından Şancı'nın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.