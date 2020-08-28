Şimdiye kadarki sezonları ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6'ıncı sezonu için heyecan dolu geri sayım başladı. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon heyecanla beklenirken başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan sosyal medya paylaşımı geldi. Peki EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler…
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için yeni sezon paylaşımı yapımın sıkı takipçilerini de heyecanlandırdı. Müjdeli haber Oktay Kaynarca'dan geldi. Dizide başrol oynayan Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü.
EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.
Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.