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    • Magazin
    • 28.08.2020 11:07
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    • 28.08.2020 11:07
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    konusu nedir? Salgın filmi oyuncuları kimler? Nerede ve ne zaman çekildi?

    Dün akşam ATV ekranlarına gelen konusu nedir? İzlemeyi kaçıranlar özellikle bu sorunun yanıtını merak ederek araştırmaya başlandı. Gerilim, macera ve bilim kurgu filmlerini sevenlerin ilgiyle izlediği filmin başrollerinde usta isimler yer alıyor. Peki Salgın filmi oyuncuları kimler? Nerede ve ne zaman çekildi? İşte merak edilen bilgiler…

    Salgın filmi konusu nedir?

    Salgın filmi vizyona girdiği yıl da ilgiyle izlenmişti şimdi ise zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanıyor ve yine izleniyor. Salgın filmi konusu ve oyuncuları merakla gündemde araştırılmaya başlandı. ATV'de yayınlandığında izleyememiş olanlar nerede ve ne zaman çekildiği bilgilerini de sorguluyor.

    SALGIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Ben ve Lisa, Boston Daily gazetesi için çalışan ve birbirlerine kırgın iki muhabirdir. Hırslarına ve tutkularına uyacak hikayeler aramaktadırlar. Sonunda bulurlar da, çünkü belediye başkanı, yaratık istilasını umutsuzca durdurmaya çalıştığını iddia eden, çok korkmuş bir adam tarafından öldürülür. Üstelik bu istila devletin en üst kademesinden başlayarak hızla ilerlemektedir. Bu gidişi durdurmak için, Ben ve Lisa, korkutucu kaynağı süzmek zorundadırlar. İşleri çok zordur, çünkü her adımda karşılarına çıkan düşman insan görünümlü yaratıklar olmaya başlamıştır.

    SALGIN OYUNCULARI KİMLER?

    Yapım Yılı : 2008
    Yönetmen : Adam Weismann
    Türü : Macera / Gerilim / Bilim-Kurgu
    Senaryo : Christian Ford / Joshua Hale Fialkov
    Oyuncular : Gil Bellows, Maxim Roy, Glenda Braganza, Mark Camacho
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