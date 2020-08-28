SALGIN FİLMİ KONUSU NEDİR?



Ben ve Lisa, Boston Daily gazetesi için çalışan ve birbirlerine kırgın iki muhabirdir. Hırslarına ve tutkularına uyacak hikayeler aramaktadırlar. Sonunda bulurlar da, çünkü belediye başkanı, yaratık istilasını umutsuzca durdurmaya çalıştığını iddia eden, çok korkmuş bir adam tarafından öldürülür. Üstelik bu istila devletin en üst kademesinden başlayarak hızla ilerlemektedir. Bu gidişi durdurmak için, Ben ve Lisa, korkutucu kaynağı süzmek zorundadırlar. İşleri çok zordur, çünkü her adımda karşılarına çıkan düşman insan görünümlü yaratıklar olmaya başlamıştır.