Salgın filmi vizyona girdiği yıl da ilgiyle izlenmişti şimdi ise zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanıyor ve yine izleniyor. Salgın filmi konusu ve oyuncuları merakla gündemde araştırılmaya başlandı. ATV'de yayınlandığında izleyememiş olanlar nerede ve ne zaman çekildiği bilgilerini de sorguluyor.
SALGIN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ben ve Lisa, Boston Daily gazetesi için çalışan ve birbirlerine kırgın iki muhabirdir. Hırslarına ve tutkularına uyacak hikayeler aramaktadırlar. Sonunda bulurlar da, çünkü belediye başkanı, yaratık istilasını umutsuzca durdurmaya çalıştığını iddia eden, çok korkmuş bir adam tarafından öldürülür. Üstelik bu istila devletin en üst kademesinden başlayarak hızla ilerlemektedir. Bu gidişi durdurmak için, Ben ve Lisa, korkutucu kaynağı süzmek zorundadırlar. İşleri çok zordur, çünkü her adımda karşılarına çıkan düşman insan görünümlü yaratıklar olmaya başlamıştır.
SALGIN OYUNCULARI KİMLER?
Yapım Yılı : 2008
Yönetmen : Adam Weismann
Türü : Macera / Gerilim / Bilim-Kurgu
Senaryo : Christian Ford / Joshua Hale Fialkov
Oyuncular : Gil Bellows, Maxim Roy, Glenda Braganza, Mark Camacho