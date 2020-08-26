Vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen ve hala televizyon ekranlarında yayınlanırken keyifle takip edilen Transformers konusu ve oyuncuları merak edilenler arasında yer alıyor. Megan Fox gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı Transformers filminde neler yaşanıyor? Kaç yılında ve nerede çekildiği de merak edilen Transformers konusu ve oyuncularına dair bilgileri derledik.
TRANSFORMERS FİLMİ KONUSU
Cybertron ismindeki robotların gezegenine hoş geldiniz! Farklı mekanizmalara dönüşebilme yetenekleri olan robotların yaşadığı bu gezegen, aslında iki farklı cepheye bölünmüştür. İyi ve kötü robotlar olarak farklı hedeflerin peşinde koşan bu "Transformer"lar, gezegenlerindeki yakıt stoklarının azalması sonucu, uzayda farklı yakıt kaynaklarının arayışı içine girerler. Ve tabii ki bu arayış, kimyasallar ve gerekli yakıt mineralleri açısından son derece zengin olan dünyamıza yollarını düşürecektir. Kolaylıkla otomobillere, uçaklara, deniz taşıtlarına, kamyonlara dönüşebilme yeteneği olan bu robotlar, dünyaya gelerek bu kaynakları ele geçirebilmek için bir savaş başlatacaklardır. Kötü ruhlu robotlar "Decepticon"ların tek isteği kendi isteklerini elde edebilmek için dünyayı yok etmektir. Tabii yine karşılarında iyi robotlar ve onların başı Optimus Prime'ı bulacaklardır.
TRANSFORMERS FİLMİ OYUNCULARI
Yapım Yılı : 2007
Yönetmen : Michael Bay
Türü : Aksiyon / Bilim-Kurgu / Macera / Fantastik
Oyuncular : Shia LaBeouf (Sam Witwicky), Megan Fox (Mikaela Banes), Josh Duhamel (Kaptan Lennox), Tyrese Gibson (USAF Tech Sergeant Epps), Rachael Taylor (Maggie Madsen), Anthony Anderson (Glen Whitmann), Jon Voight (Savunma Bakanı John Keller), John Turturro (Ajan Simmons), Peter Cullen (Optimus Prime)