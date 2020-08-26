TRANSFORMERS FİLMİ KONUSU



Cybertron ismindeki robotların gezegenine hoş geldiniz! Farklı mekanizmalara dönüşebilme yetenekleri olan robotların yaşadığı bu gezegen, aslında iki farklı cepheye bölünmüştür. İyi ve kötü robotlar olarak farklı hedeflerin peşinde koşan bu "Transformer"lar, gezegenlerindeki yakıt stoklarının azalması sonucu, uzayda farklı yakıt kaynaklarının arayışı içine girerler. Ve tabii ki bu arayış, kimyasallar ve gerekli yakıt mineralleri açısından son derece zengin olan dünyamıza yollarını düşürecektir. Kolaylıkla otomobillere, uçaklara, deniz taşıtlarına, kamyonlara dönüşebilme yeteneği olan bu robotlar, dünyaya gelerek bu kaynakları ele geçirebilmek için bir savaş başlatacaklardır. Kötü ruhlu robotlar "Decepticon"ların tek isteği kendi isteklerini elde edebilmek için dünyayı yok etmektir. Tabii yine karşılarında iyi robotlar ve onların başı Optimus Prime'ı bulacaklardır.