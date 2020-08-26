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    • 26.08.2020 16:55
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    • 26.08.2020 16:55
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    ! Korkusuz Korkak film ne zaman, nerede çekildi?

    Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan merak edilerek araştırılmaya başlandı. Yıllar önce çekilse de her izlendiğinde aynı tadı ve eğlenceyi yaşatan Korkusuz Korkak filminin başrollerin rahmetli ünlü oyuncu Kemal Sunal yer alıyor. Peki Korkusuz Korkak film ne zaman, nerede çekildi? İşte gündemde sıkça araştırılan soruların yanıtı…

    Korkusuz Korkak film konusu ve oyuncuları!

    Yeşilçam'ın en güzel filmlerinden biri olan Korkusuz Korkak filmini bu akşam yayın akışında gören izleyiciler konusunu, oyuncularını, ne zaman ve nerede çekildiği bilgisini araştırmaya başladı. Hem oyuncularıyla hem de konusuyla izlenme rekorları kıran Korkusuz Korkak filmi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Korkusuz Korkak hakkında merak edilenler…

    KORKUSUZ KORKAK FİLM KONUSU NEDİR?

    Kemal Sunal, bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim karakterine hayat verir. Geçinme zorluğu yaşayan Mülayim'in hayatı hastaneye tahlil yapmak için gitmesi ile alt üst olacaktır. Hastanede karışan Mülayim Sert ve Mülayim Ters adlıiki vatandaşın raporlarının değişmesi ile hayatı alt üst olan Mülayim öleceğini bildiği için artık eski Mülayim olmayacak karşısına çıkan herkese rest çekecektir. Milli Piyango'dan kendisine çıkan büyük ikramiye ile Umumi Tuvalet açan Mülayim gerçekleri öğrenince bu seferde hayatta kalabilmek için peşindeki kiralık katil ve adamları alt etmeye çalışacaktır.

    KORKUSUZ KORKAK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Korkusuz Korkak filminin başrollerinde Kemal Sunal, Ayşin Atav, Turgut Özatay, Nejat Gürçen, Hikmet Taşdemir, Ajlan Aktuğ, Zeki Alpan, Yadigar Ejder, Zafer Önen, Kamer Baba, Ekrem Gökkaya, Dündar Aydınlı, Çetin Başaran, İhsan Özenç, Erdoğan Seren, Süheyl Egriboz, Hakkı Kıvanç ve Yılmaz Kurt yer almaktadır.

    KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Korkusuz Korkak, 1979 yılında İstanbul Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda çekildi.
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