KORKUSUZ KORKAK FİLM KONUSU NEDİR?



Kemal Sunal, bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim karakterine hayat verir. Geçinme zorluğu yaşayan Mülayim'in hayatı hastaneye tahlil yapmak için gitmesi ile alt üst olacaktır. Hastanede karışan Mülayim Sert ve Mülayim Ters adlıiki vatandaşın raporlarının değişmesi ile hayatı alt üst olan Mülayim öleceğini bildiği için artık eski Mülayim olmayacak karşısına çıkan herkese rest çekecektir. Milli Piyango'dan kendisine çıkan büyük ikramiye ile Umumi Tuvalet açan Mülayim gerçekleri öğrenince bu seferde hayatta kalabilmek için peşindeki kiralık katil ve adamları alt etmeye çalışacaktır.