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    • Magazin
    • 26.08.2020 17:45
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    • 26.08.2020 17:45
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    Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan merak edilerek araştırılıyor. Vizyona girdiğinde çok sevilen ve zaman zaman televizyonda da yayınlanan Çakallarla Dans 4 ile ilgili bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki komik film severlerin kahkahaya boğulacağı İşte merak edilenler…

    Çakallarla Dans 4 konusu ve oyuncuları!

    Çakallarla Dans 4 filminde 4 arkadaşın maceraları anlatılırken kahkaha dolu anlar yaşanacak. Yayın akışını inceleyenlerden özellikle henüz izlememiş olanların hakkındaki bilgileri merak ettiği ve gündemde sıkça araştırdığı Çakallarla Dans 4 konusun ne olduğunu ve oyuncularının da kimler olduğunu sizler için derledik. Çakallarla Dans 4 filminin çekildiği yer ve tarihi de paylaştık.

    ÇAKALLARLA DANS 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

    Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği sinema filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

    ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU NEDİR?

    Muhasebeci Servet (İlker Ayrık), Kayınço Gökhan (Şevket Çoruh), Köfte Necmi (Timur Acar) ve Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu)…

    Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.

    Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir "Harita" ile çıkagelir. Almanya 'daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye doğru yola çıkarlar.

    Gerçekten gömü var mıdır?

    Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır?

    Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür?

    Ve olaylar gelişir…

    ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI KİMLER?

    Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan

    İlker Ayrık – Muhasebeci Servet

    Timur Acar – Köfte Necmi

    Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet

    Didem Balçın – Fatma

    Hakan Bilgin – Hüseyin Abi

    Derya Şensoy – Mihriban

    Hande Katipoğlu – Tavşan Zeynep

    Tim Seyfi – Üvey Oğul Şerafettin

    Ceyhun Yılmaz – Adem Ağabey
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