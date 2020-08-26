Çakallarla Dans 4 filminde 4 arkadaşın maceraları anlatılırken kahkaha dolu anlar yaşanacak. Yayın akışını inceleyenlerden özellikle henüz izlememiş olanların hakkındaki bilgileri merak ettiği ve gündemde sıkça araştırdığı Çakallarla Dans 4 konusun ne olduğunu ve oyuncularının da kimler olduğunu sizler için derledik. Çakallarla Dans 4 filminin çekildiği yer ve tarihi de paylaştık.