SİMGE SAĞIN KİMDİR?



Şarkıcı Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul, Şişli'de dünyaya gelmiştir. Babası müzisyen olan Simge, küçüklüğünden itibaren müzikle iç içe olmuştur. 12 yaşında gitar çalmaya başlayan Simge, zamanla kendi bestelerini de yapmaya başlamıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördükten sonra popüler müzik camiasında çalışmaya başlayan Simge Sağın, ilk profesyonel deneyimini sanatçı Zeynep Dizdar orkestrasında kazandı. Sonrasında Gülşen'e 4 yıl, Yaşar Günaçgün'e ve Serdar Ortaç'a ikişer yıl sahnede vokalist olarak eşlik etti.

2007 yılında başrollerinde Vahide Perçin, Talat Bulut, İlhan Şeşen'in oynadığı "Annem" adlı dizi için Kıraç ile düet yapan şarkıcı, Süper FM'in jeneriği gibi sahne deneyimleri dışında pek çok jenerik ve dizi müziği çalışmasını seslendirmiştir.