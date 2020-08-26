Sessiz olmasının yanı sıra hırsıyla ve elinden gelen çabayı göstermesiyle dikkat çeken Masterchef Ayyüce eleme potasına girmekten kurtulamadı. Kırmızı takımda performansını sergileyen ve özellikle boyunun kaç olduğu merak edilen Masterchef Ayyüce kimdir? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Masterchef Ayyüce hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?
Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve Sakaryalı. 2016 yılında İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitim gören ve burada aldığı eğitimin ardından restoranda çalışmaya başlayan Ayyüce Kamit 4 yıldır aşçılık yapıyor. Ayyüce Kamit, gastronominin önemli isimleri arasında sayılan Şef Aylin Yazıcıoğlu'nun restoranında 2 yıl pastane şefi olarak çalıştı. Ayyüce, yemek yapmayı çok sevdiğini ve MasterChef Türkiye'de daha iyi tecrübeler edineceğini dile getiriyor. Ayyüce Kamit, MasterChef türkiye seçmelerinde 40 dakikalık sürede Fransız soğan çorbası yemeği ile Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'den evet oyu alarak, ana kadroya dahil oldu.
Yapılan 40 dakikalık yarışmada ortaya koyduğu Fransız soğan çorbası yemeği ile Danilo, Mehmet ve Somer şeften evet oyu alarak son 16 kişi arasında yer almaya hak kazanmıştır
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te kaybedilen ilk oyununun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynamaya gitti. Haftanın ilk dokunulmaz olan ismi Gülşah Suna oldu. Gülşah yaratıcılığına güvendiği Emir'i eleme potasına soktu.
MasterChef Türkiyede eleme adayları belli oldu
Masterchef'te haftanın ikinci eleme adayı takım arasında yapılan oylamanın ardından belli oldu. Dört oy alan Ebru ve Ayyüce'nin kaderini Gülşah belirledi.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
Gülşah, verdiği oyla Ayyüce'yi eleme potasına gönderdi. İlk takım oyununu kaybeden Mavi takımda eleme potasına giden Emir ve Ayyüce oldu.