MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?



Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve Sakaryalı. 2016 yılında İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitim gören ve burada aldığı eğitimin ardından restoranda çalışmaya başlayan Ayyüce Kamit 4 yıldır aşçılık yapıyor. Ayyüce Kamit, gastronominin önemli isimleri arasında sayılan Şef Aylin Yazıcıoğlu'nun restoranında 2 yıl pastane şefi olarak çalıştı. Ayyüce, yemek yapmayı çok sevdiğini ve MasterChef Türkiye'de daha iyi tecrübeler edineceğini dile getiriyor. Ayyüce Kamit, MasterChef türkiye seçmelerinde 40 dakikalık sürede Fransız soğan çorbası yemeği ile Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'den evet oyu alarak, ana kadroya dahil oldu.

Yapılan 40 dakikalık yarışmada ortaya koyduğu Fransız soğan çorbası yemeği ile Danilo, Mehmet ve Somer şeften evet oyu alarak son 16 kişi arasında yer almaya hak kazanmıştır

