Aykut Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli? Aykut Elmas ne dedi? Aykut Elmas’a Twitter’da büyük tepki!

Aykut Elmas kimdir? Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas Twitter gündemine oturdu. Yaptığı bir paylaşımın ardından büyük tepki çeken Aykut Elmas ne dedi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Aykut Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli?

AYKUT ELMAS KİMDİR?

1991 yılında Kütahya'da doğan ünlü fenomen Ege Üniversitesin de Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur.

Aykut Elmas 1991 yılında Kütahya'da memur bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi'nde Kütahya'da tamamlamıştır. İzmir de Ege Üniversitesin de Halkla İlişkiler Bölümünü okumuştur.