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    • 26.08.2020 13:33
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    • 26.08.2020 13:33
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? ? Aykut Elmas’a Twitter’da büyük tepki!

    ne dedi? ? sitesinde tepkilerle karşılaştı. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Aykut Elmas, çektiği videolarla kısa sürede ün kazanmıştı ve yüzbinlerce takipçiye ulaşmıştı. Peki, ? Aykut Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Aykut Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli? Aykut Elmas ne dedi? Aykut Elmas’a Twitter’da büyük tepki!

    Aykut Elmas kimdir? Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas Twitter gündemine oturdu. Yaptığı bir paylaşımın ardından büyük tepki çeken Aykut Elmas ne dedi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Aykut Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli?

    AYKUT ELMAS KİMDİR?

    1991 yılında Kütahya'da doğan ünlü fenomen Ege Üniversitesin de Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur.

    Aykut Elmas 1991 yılında Kütahya'da memur bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi'nde Kütahya'da tamamlamıştır. İzmir de Ege Üniversitesin de Halkla İlişkiler Bölümünü okumuştur.

    Aykut Elmas İzmir'de öğrenci evinde kalmaktadır. İlk başlarda İbrahim Göker ve Uğur Can Akgül ile vakitlerini değerlendirmek adına çektiği videoları sosyal ağlarda yayılması ile tanınmaya başlarlar. Çektiği vine videoları ile beğeni kazanan Aykut Elmas sosyal medya fenomeni haline gelmiştir.

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    AYKUT ELMAS NE DEDİ?

    Aykut Elmas yaptığı paylaşımla, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sel bölgesini ziyaretini çirkin ifadelerle paylaştı.
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