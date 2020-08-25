Menajerimi Ara dizisi bugün görücüye çıkacak ve şimdiden hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Her hafta ünlü bir ismi konuk olacağı Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte ilk bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Menajerimi Ara dizisi hakkında merak edilen bilgiler…