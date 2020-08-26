KOLPAÇİNO BOMBA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Özgür(Şafak Sezer) zengin bir ailenin evladıdır. Ancak hayatından memnun değildir. Ne cimri babasından destek görmektedir, ne de zengin kayınpederinden...

Özgür'ün geçmişten gelen sevgilisi olan Şale (Arzu Yanardağ) çıkaracağı albüm için maddi destek beklemektedir. Bu desteği bulamayınca Özgür'ü, gizlice çektiği bir şantaj kaseti ile tehdit eder. Kalbi kırık bir kadının 'kadınca' intikamı gibi görünen bu durumun arkasında aslında çok büyük hesaplar vardır.