Şafak Sezer'in hem yönetmen koltuğunda oturup senaristliğini yaptığı hem de başrol oyuncuları arasında yer aldığı Kolpaçino Bomba hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Henüz izlememiş ve yayın akışında görünce merak ederek araştırmalara başlayan izleyiciler için 2011 yılında çekilen Kolpaçino Bomba konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu sizler için derledik.
KOLPAÇİNO BOMBA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Özgür(Şafak Sezer) zengin bir ailenin evladıdır. Ancak hayatından memnun değildir. Ne cimri babasından destek görmektedir, ne de zengin kayınpederinden...
Özgür'ün geçmişten gelen sevgilisi olan Şale (Arzu Yanardağ) çıkaracağı albüm için maddi destek beklemektedir. Bu desteği bulamayınca Özgür'ü, gizlice çektiği bir şantaj kaseti ile tehdit eder. Kalbi kırık bir kadının 'kadınca' intikamı gibi görünen bu durumun arkasında aslında çok büyük hesaplar vardır.
Özgür bu durumdan çıkabilmek için kolpaçı arkadaşları Sabri (Aydemir Akbaş) ve Tayfun'dan (Ali Çatalbaş) yardım ister. Kendisine çok güvenen bu ekip, Özgür'ü kurtarmaya çalışırken, kendilerini daha büyük belaların içinde bulurlar...
KOLPAÇİNO BOMBA FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Kolpaçino Bomba filminin oyuncu kadrosunda, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Ebubekir Öztürk, Serkan Şengül ve Ferdi Merter yer alıyorlar.