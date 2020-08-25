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    • 25.08.2020 15:55
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    konusu ve oyuncuları! filmini kim seslendirdi?

    Vizyona girdiği zaman büyük ilgi gören konusu ve oyuncuları gündemde merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Zaman zaman televizyon ekranlarına gelen Shrek Sonsuza Dek Mutlu ile ilgili bilgiler de arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki filmini kim seslendirdi? İşte Shrek Sonsuza Dek Mutlu filmini henüz izlememiş olanlar için merak edilen bilgiler…

    Shrek Sonsuza Dek Mutlu konusu ve oyuncuları!

    Shrek Sonsuza Dek Mutlu filminin televizyonda yayınlanmasının ardından kaçıranlar ve izlemek isteyenler Shrek Sonsuza Dek Mutlu konusunun ne olduğunu, oyuncularının kimler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Shrek film serisinden 4'üncüsü olan Sonsuza Dek Mutlu filmini kimlerin seslendirdiği de sorgulananlar arasında yer aldı. İşte film hakkında tüm detaylar…

    SHREK SONSUZA DEK MUTLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek'e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen'dir. Bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek'in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.

    SHREK 4 KİM SESLENDİRDİ?

    Seslendirme: Mike Myers, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Eddie Murphy, Justin Timberlake
    Orijinal adı : Shrek Forever After
    Yönetmen : Mike Mitchell
    Senaryo : Dreamworks Animation, Josh Klausner, Tim Sullivan, Darren Lemke
    Türü : Animasyon, Aile , Fantastik , Komedi , Macera
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