Büyük beden yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı Doya Doya Moda'da günün puanları açıklandı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da eğlenceli anlar yaşanırken, rekabet de yine en üst seviyedeydi. Peki günün birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte 25 Ağustos Pazartesi Doya Doya Moda'da yaşananlar…
25 AĞUSTOS SALI DOYA DOYA MODA PUANLAMASI
Yeni yarışmacı Özde: 14 puan
Nur:17
Rümeysa:8
Birben:12
Sabiha:16
Rabia:8
İmani:14
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa ve Nur girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nur olduğunu açıkladı. Daha sonra Ayten'in ayrılmasından ötürü bu hafta kimseyi elemeyeceklerini söyledi.
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.
DOYA DOYA MODA RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.