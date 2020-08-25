Üç sezon boyunca ilgiyle izlenen Çukur dizisinin 4.sezonu da merak edilenler ve gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Birbirinden başarılı oyuncuların performans sergilediği Çukur'da izleyicileri nelerin beklediği araştırılanlar arasında yer alıyor. Fragman da yayınlanarak heyecanın dozunun daha da arttığı Çukur dizisinin yeni sezonu hangi tarihte başlayacak?
ÇUKUR 4. SEZON FRAGMANI
Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Çukur'un Eylül ayında yeni bölümleri ile Show TV'de ekranlara dönmesi bekleniyor.
Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekti.
Arık Böke Erdenet'in "Seni o Çukur'a gömeceğim Yamaç Koçovalı" sözleri ikili arasında yaşanacak mücadeleyi gözler önüne seriyor. Mustafa Avkıran'ın canlandıracağı Cengiz Erdenet karakteri de tanıtımda dikkat çeken anlardan oldu.
Çukur'un 4. yeni sezonunda Koçovalı ve Erdenet aileleri arasında yaşanacaklar ise şimdiden merak konusu oldu.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu oldu.
ÇUKUR'A SEREN OLARAK İNİYOR
Yalan Dünya'da Tülay karakteriyle çok sevilen İrem Sak, Show TV ekranlarının heyecan dolu yapımı Çukur'da Seren karakterini canlandıracak.