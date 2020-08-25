Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın Bodrum'da olduğu söyleniyordu. Sabah'ın haberine göre; İstanbul'da tatil yapan yakınlarını ziyaret eden Zein el-Esad, ardından arkadaşlarıyla Ege sahillerine gitti. Çok konuşulan haberin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Suriyeli yazar Ali Al Suleiman, o kişinin kimliğini açıkladı.

CEMİL ESAD'IN TORUNU

Suleiman, Bodrum'daki teknede çekilen fotoğraftaki kızın Beşar Esad'ın kızı değil, yeğeni olduğunu belirtti. O kız, Beşar Esad'ın vefat eden amcası Cemil Esad'ın torunu çıktı.

Başka bir kaynak da kızın Cemil Esad'ın torunu olduğunu doğruladı.