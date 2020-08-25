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    • 25.08.2020 09:11
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    'ın kızı Zein el-Esad Bodrum'da denmişti... O kız Esad'ın yeğeni çıktı

    Suriye'de kendi halkına zulmeden 'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın bir süredir Bodrum'da olduğu ve arkadaşlarıyla lüks bir teknede tatil yaptığı iddia edildi. Oldukça ses getiren haber sonrası Beşar Esad'ın kızı Zein el-Esad sosyal medyada da merak konusu oldu. Suriyeli yazar , fotoğraftaki kızın Beşar Esad'ın kızı Zein el-Esad değil, yeğeni olduğunu açıkladı.

    Suriye Devlet Başkanı 'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın Bodrum'da olduğu söyleniyordu. Sabah'ın haberine göre; İstanbul'da tatil yapan yakınlarını ziyaret eden Zein el-Esad, ardından arkadaşlarıyla Ege sahillerine gitti. Çok konuşulan haberin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

    Suriyeli yazar , o kişinin kimliğini açıkladı.

    CEMİL ESAD'IN TORUNU
    Suleiman, Bodrum'daki teknede çekilen fotoğraftaki kızın Beşar Esad'ın kızı değil, yeğeni olduğunu belirtti. O kız, Beşar Esad'ın vefat eden amcası 'ın torunu çıktı.

    Başka bir kaynak da kızın Cemil Esad'ın torunu olduğunu doğruladı.

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    Haberler Magazin Beşar Esad'ın kızı Zein el-Esad Bodrum'da denmişti... O kız Esad'ın yeğeni çıktı
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