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    • Magazin
    • 24.08.2020 18:07
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    • 24.08.2020 18:07
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    ? oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

    Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan ? Çok sevilen aksiyon, macera ve gerilim film serisinden biri olan güçlü oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çekiyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimler? Vizyona girdiğinde izlenme rekoru kıran ve zaman zaman televizyonda da yayınlanan film ne zaman ve nerede çekildi? İşte merak edilenler…

    Hızlı ve Öfkeli 7 konusu nedir?

    HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU

    Dominic Toretto ve arkadaşları artık eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw'u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır. Ancak Shaw'un kardeşi Deckard Shaw ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir. Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr.Nobody diye bilinen bir üst düzey hükümet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemli bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedirler. Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerindeki Shaw'dan da kurtulacaklardır. Fakat planlar istedikleri gibi ilerlemez. Peşlerindeki kötü adam Dom'dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklardır.

    HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİ OYUNCULARI

    Paul Walker (Brian O'Conner)
    Vin Diesel (Dominic Toretto)
    Dwayne Johnson (Luke Hobbs)
    Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)
    Jordana Brewster (Mia Toretto)
    Tyrese Gibson (Roman Pearce)
    Ludacris (Tej Parker)
    Lucas Black (Sean Boswell)
    Jason Statham (Deckard Shaw)
    Nathalie Emmanuel (Ramsey)
    Djimon Hounsou (Mose Jakande)
    Tony Jaa (Kiet)
    Ali Fazal (Safar)
    Elsa Pataky (Elena Neves)
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