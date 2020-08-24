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    • 24.08.2020 15:16
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    Son dakika: Ünlü gitarist kaldığı otelde etti

    Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi olan 52 yaşındaki ünlü gitarist , tatil için gittiği Bartın’daki otelde ederek yaşamına son verdi. Olay yerinde silah sesini duyanların durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi ile ortaya çıktı. Egesel'in neden intihar ettiği merak konusu olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ünlü gitarist kaldığı otelde intihar etti

    Türkiye'nin önemli Klasik gitar ustalarından , Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi yaşamını yitirdi. Olayın dün öğleden sonra olduğunu söyleyen ses sanatçısı ve yazar , ünlü gitaristin ı ile ilgili açıklama yaptı. Akay, "Bunalıma girdiğini ve çok hassas bir insan olduğunu öğrendiğim ünlü gitarist Soner Egesel, Bartın'da kaldığı otelde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek hayatına son verdi. Olay yerinde silah sesini duyanların durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi ile ortaya çıktı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    İhbar üzerine gelen polis ekipleri, odaya girdiklerinde şahsı kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise 52 yaşındaki ünlü gitarist Soner Egesel'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Soner Egesel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cenazesi Ankara'ya getirilerek, 25 Ağustos Salı günü toprağa verilecek. Sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

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