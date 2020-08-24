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    • Magazin
    • 24.08.2020 14:28
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    • 24.08.2020 14:28
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    Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Bikinili pozlarıyla gündem olan Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında?

    Bikinisini değiştirken kameralara yakalanan Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Magazin gündeminden düşmeyen başarılı ve güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’nin hayatına dair bilgiler de merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki ünlü oyuncu hangi projelerde rol aldı? Bikinili pozlarıyla gündem olan Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında? İşte merak edilen ayrıntılar…

    Hazal Filiz Küçükköse kimdir?

    Pek çok film ve dizi projesinde rastladığımız Hazal Filiz Küçükköse magazin gündeminde de sık sık yer alan isimlerden biri. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve özel hayatıyla da ön plana çıkıyor. Şu sıralar tatilin keyfini çıkaran Hazal Filiz Küçükköse plajda bikinisini değiştirirken frikik verdi. Bu gelişme üzerine Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

    HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

    Hazal Filiz Küçükköse, (d. 9 Şubat 1988, Mersin),Türk oyuncu.
    1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015-2017 yılları arasında Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi.

    ROL ALDIĞI PROJELER:

    2009-2010 - Deniz Yıldızı - Gözde
    2011-2012 - Kalbim Seni Seçti - Ada
    2012 - Ustura Kemal - Kalisto
    2012 - Uçurum - Konuk Oyuncu
    2014 - Beni Affet - Leyla
    2014 - Günahkar - Aslıhan Karasu
    2015-.. Kara Sevda - Zeynep Soydere Sezin

    ÖDÜLLERİ

    2016 - KKTC Magazin Gazetecileri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Kara Sevda
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