Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Bikinili pozlarıyla gündem olan Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında?

Pek çok film ve dizi projesinde rastladığımız Hazal Filiz Küçükköse magazin gündeminde de sık sık yer alan isimlerden biri. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve özel hayatıyla da ön plana çıkıyor. Şu sıralar tatilin keyfini çıkaran Hazal Filiz Küçükköse plajda bikinisini değiştirirken frikik verdi. Bu gelişme üzerine Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Hazal Filiz Küçükköse, (d. 9 Şubat 1988, Mersin),Türk oyuncu.
1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015-2017 yılları arasında Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi.
ROL ALDIĞI PROJELER:
2009-2010 - Deniz Yıldızı - Gözde
2011-2012 - Kalbim Seni Seçti - Ada
2012 - Ustura Kemal - Kalisto
2012 - Uçurum - Konuk Oyuncu
2014 - Beni Affet - Leyla
2014 - Günahkar - Aslıhan Karasu
2015-.. Kara Sevda - Zeynep Soydere Sezin
ÖDÜLLERİ
2016 - KKTC Magazin Gazetecileri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Kara Sevda