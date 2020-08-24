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    • 24.08.2020 16:21
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    • 24.08.2020 16:21
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    ? 24 Ağustos Pazartesi puan durumu!

    ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışması yeni haftaya bomba gibi başladı, peki ilk günün puanları nasıl şekillendi? Her gün jüri üyelerinin verdiği puanlar haftayı da etkiliyor, peki geçtiğimiz hafta elenen yarışmacı hangisi oldu? Birinci olup kolyeyi boynuna takan kimdi? İşte

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    42 beden ve üstü yarışmacılar stillerini sergilediği Doya Doya Moda'da yeni haftanın ilk puanları açıklandı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da yine heyecan dolu bir bölüm vardı. Peki bugünün birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte 24 Ağustos Cuma Doya Doya Moda'da yaşananlar…

    24 AĞUSTOS PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Yeni yarışmacı Özde: 19 puan
    Nur:17
    Rümeysa:15
    Birben:11
    Sabiha:7
    Rabia:6
    İmani:6

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Rümeysa ve Nur girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nur olduğunu açıkladı. Daha sonra Ayten'in ayrılmasından ötürü bu hafta kimseyi elemeyeceklerini söyledi.

    DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?

    Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.

    DOYA DOYA MODA RÜMEYSA KİMDİR?

    Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.
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